Підрозділ стикається із системними проблемами комплектування особового складу попри виконання активних бойових завдань.

Про це командир 1 ОШП Дмитро «Перун» Філатов розповів в інтерв’ю LB.ua.

За словами офіцера, полк отримує значно менше поповнення, ніж потребує. Зокрема, за розподілом може отримати всього 20 новобранців на місяць.

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«Я все розумію, питань нема. Але ж ви від нас вимагаєте постійно активних дій. А в мене в полку на нежить за цей період захворіє більше людей, ніж ви мені їх даєте. Я не кажу про втрати, кажу про прості хвороби. Тільки загострення хронічних хвороб забирають понад сто людей на місяць», – пояснив він.

За словами командира полку, відповідальні за комплектування військ посадовці запропонували варіант поповнення підрозділу, за яким штурмовики могли б отримувати лише «відмовників».

«Кажуть: ми знайшли вам хороший варіант, він розв’яже ваші проблеми. Буде один навчальний центр, туди звозитимуть людей із ТЦК. Звідти відбиратимуть поповнення для навчального центру і двох механізованих бригад. І всіх, від кого відмовляться, ви заберете», – розповів «Перун».

При цьому штурмовому підрозділу фактично заборонено відмовлятися від запропонованих у центрі новобранців.

«Або бери те, що нікому не треба, або взагалі не бери. А якщо я їду забирати відмовників за розпорядженням і напишу відмову, мене потім ще й … не буду казати це слово. Сваритимуть, що я неправильно роблю, відмовляючись від солдат, від яких усі відмовились», – пояснює Філатов.

Близько двох місяців тому полк отримав спецрозпорядження приїхати забрати всіх, від кого відмовились під час розподілу. Зі 100 людей, яких таким чином привезли у підрозділ, 80 були на метадоновій програмі.

«Хіба іншим треба більше воювати, ніж нам? А ми маємо комплектуватися в останню чергу. І ви потім критикуєте нас, бо ми все робимо не так. Звідси й образа», – зазначив командир полку.

За його словами, наразі вже всі новобранці з того набору закінчили БЗВП і виконують завдання. З сотні двоє бійців пішли у СЗЧ під час БЗВП, шість — вже після переміщення в район виконання завдань.

«Решта виконують бойові завдання, служать. Із тих 80 наркозалежних втекли тільки четверо, решта працюють. Всі вони вже не на метадоновій програмі і не є наркозалежними», – повідомив Філатов.

За статистикою підрозділу, під час проходження БЗВП в СЗЧ йде 2% новобранців, в той час як в середньому у навчальному центрі — 30%.

«Люди, яких ми отримували з навчальних центрів, взагалі не розуміли, що таке війна. Їм не приділяють досить уваги за два місяці підготовки. Ми давно з навчальних центрів не отримуємо людей — нема сенсу. СЗЧшниками комплектуємося, беремо тих, від кого всі відмовляються. І при цьому вони у нас мають кращий рівень підготовки, ніж інші підрозділи», – стверджує Філатов.