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Від ранку триває російська атака на газовидобувні об'єкти у Харківській області.

Про це повідомляє Група Нафтогаз у Телеграмі.

"Після комбінованої нічної атаки на столицю росіяни з самого ранку масовано б’ють по газовидобувних об’єктах Групи Нафтогаз на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа, один працівник постраждав. Йому надали домедичну допомогу і госпіталізували.

"Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування. Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті. Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу атакованого об’єкта зупинено.