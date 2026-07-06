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Росіяни атакували газовидобувні об'єкти на Харківщині, поранено людину

Наразі роботу атакованого об’єкта зупинено.

Росіяни атакували газовидобувні об'єкти на Харківщині, поранено людину
Архівне фото
Фото: Група Нафтогаз

Від ранку триває російська атака на газовидобувні об'єкти у Харківській області.

Про це повідомляє Група Нафтогаз у Телеграмі.

"Після комбінованої нічної атаки на столицю росіяни з самого ранку масовано б’ють по газовидобувних об’єктах Групи Нафтогаз на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа, один працівник постраждав. Йому надали домедичну допомогу і  госпіталізували.

"Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування. Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті. Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу атакованого об’єкта зупинено.

  • Як повідомлялося, 5 липня росіяни завдали ударів по газовидобувних активах Групи Нафтогаз у Полтавській, Харківській та Сумській областях.
  • 4 липня росіяни атакували газовидобувний об’єкт у Полтавській області, виникла пожежа.
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