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Росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, Харківщині та Сумщині

На об'єктах здійнялися пожежі. 

Росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, Харківщині та Сумщині
Фото: Група Нафтогаз

Російська армія другий день поспіль атакує видобувні об’єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Обстріли тривають досі.

Про це повідомляє Група Нафтогаз.

Під ударами РФ опинилася низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.

"На кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено. Працівники не постраждали – завдяки завчасно вжитим заходам безпеки", – кажуть у компанії.

Повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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