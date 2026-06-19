Що на Закарпатті: регіон, що швидко змінюється та шукає баланс між «старим» і «новим»

Але повномасштабна війна змінює не лише прифронтові області. Вона змінює й ті регіони, які на перший погляд здаються стабільними.

Закарпаття довго сприймалося як найбезпечніший тил України. Далеко від лінії фронту, поруч із кордонами ЄС, із туристичною економікою, багатокультурністю та власним темпом життя.

Сьогодні Закарпаття – це вже не просто «тихий західний тил». Це регіон, де працює релокований бізнес з різних куточків України та зростає промисловість. Регіон, де обживаються внутрішньо переміщені особи і водночас спостерігається дефіцит робочої сили. Регіон з дуже високими цінами на житло, екологічними конфліктами, дискусіями навколо «угорського питання» та складною конкуренцією локальних ідентичностей.

Тож головна характеристика Закарпаття зараз – швидка трансформація.

Регіон отримує нові можливості, але водночас накопичує нові ризики. І саме тому Закарпаття стає важливим тестом для державної політики: чи здатен Уряд спрямувати розвиток регіону у потрібному напрямку.

Від туристичного регіону до промислового хабу

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Найпомітніша зміна останніх років – економічна.

Ще кілька років тому область переважно сприймалася як туристичний, прикордонний і частково дотаційний регіон. Але після початку повномасштабної війни ця роль почала швидко змінюватися. Закарпаття поступово перетворюється на логістичний і промисловий хаб, де концентрується релокований бізнес, нові виробництва, індустріальні парки та експортно орієнтовані підприємства.

Цифри добре показують масштаб трансформації. Якщо у 2021 році область забезпечувала свій бюджет лише на 38%, маючи близько 14 млрд грн надходжень, то у 2025 році цей показник зріс приблизно до 70%, а надходження – до 64 млрд грн. У регіоні зареєстровано понад 400 переміщених підприємств, які створили понад 13 тисяч робочих місць.

Релокація бізнесу принесла в область понад 1 млрд євро інвестицій, нові робочі місця і водночас нові навантаження – на енергетику, інфраструктуру, житло, ринок праці та місцеві громади. Не випадково в медіа й експертному середовищі дедалі частіше з’являється теза, що Закарпаття стає «новим Донбасом» – не в сенсі старої індустріальної моделі, а як новий центр виробництва, логістики та економічної ваги.

У самому регіоні до таких порівнянь ставляться по-різному. Область змінюється настільки швидко, що нова економічна реальність уже стає частиною місцевої ідентичності.

Фото: Закарпатська ОВА Будівництво нового заводу «Біофарма Плаза»

За прогнозами обласної влади, у 2027 році Закарпаття може вийти на повну бюджетну самодостатність. Зараз дотації становлять близько чверті бюджету, але вже найближчим часом область планує не лише забезпечувати себе, а й перераховувати кошти до центру. Якщо раніше місцеві бюджети значною мірою наповнювала бюджетна сфера, то у 2026 році більшість надходжень уже забезпечує бізнес.

Показово, що чотири з десяти найбільших платників податків області – це компанії, яких тут не було до 2022 року. Релокований бізнес не просто переїхав на Закарпаття. Він починає створювати навколо себе нову економічну екосистему: одне робоче місце у виробництві тягне за собою додаткові робочі місця у сфері послуг, логістики, торгівлі та обслуговування.

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Але саме тут виникає і головне обмеження для подальшого розвитку – люди.

Кадри: головне обмеження для нового розвитку

Великий запит на робочу силу створює тиск на ринок праці. Бізнес змушений піднімати зарплати, щоб утримувати працівників і конкурувати із закордонним ринком. У деяких випадках підприємства вже пропонують зарплати на рівні до 1000 євро. Закарпаття увійшло до трійки регіонів-лідерів за рівнем зарплат у приватному секторі, а офіційна зарплата на рівні 22 тис. грн поступово стає новою нормою для підприємств, які претендують на статус критично важливих.

Для працівників це шанс. Для великого бізнесу – спосіб втримати кадри. Але для малого місцевого підприємництва це вже виклик: не всі можуть конкурувати за працівників із великими релокованими компаніями.

У цих обставинах бізнес намагається налагодити співпрацю з навчальними закладами. Позитивні кейси вже є.

Зокрема, компанія «Ядзакі Україна» інвестувала 80 тисяч євро в модернізацію майстерні Мукачівського професійно-технічного коледжу для підготовки фахівців з автомобілебудування.

Ще один показовий приклад — співпраця групи релокованих компаній з Краматорська, виробника вітроенергетичного обладнання, з Перечинським професійним ліцеєм. Підприємства передали ліцею сучасні інструменти й техніку, допомогли підготувати технічне завдання для донорів та залучити грант німецького фонду GIZ на створення навчально-практичного центру. Важливо, що компанія надала гарантії працевлаштування випускників – а саме це було однією з ключових умов для донорської підтримки.

Фото: Закарпатська ОВА студенти Перечинського професійного ліцею

Схожа логіка поступово формується і в інших закладах. Тячівський професійний ліцей орієнтується на деревообробні та меблеві підприємства регіону. Свалявський професійний коледж – на харчові технології та готельно-ресторанний бізнес.

Але головна проблема залишається кількісною.

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На всю Закарпатську область припадає близько 16 тисяч випускників 9-х класів. Для регіону, який швидко нарощує промисловість і приймає релоковані підприємства, цього критично мало. Між ліцеями, коледжами і великими заводами фактично починається конкуренція за кожного абітурієнта.

Діалог влади та бізнесу_05.03.2026_ Бізнес і освіта

Для закладів професійної освіти це питання виживання: якщо немає студентів, немає фінансування і перспективи розвитку. Для підприємств – питання майбутньої виробничої спроможності. Якщо кадрів не буде, інвестиції можуть упертися в демографічну стелю.

ВПО частково допомагають закрити кадровий дефіцит, але не можуть повністю компенсувати демографічний провал. Мобілізація та міграція за кордон лише поглиблюють проблему.

ВПО, житло і побутова напруга

Закарпаття прийняло близько 124 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Багато з них уже адаптувалися, знайшли роботу, орендують житло, влаштували дітей у школи й садочки, стали частиною місцевого життя.

Для регіону це не лише гуманітарний виклик. Це також людський ресурс.

Але інтеграція не відбувається автоматично.

Ужгород та інші громади відчувають тиск на житло, школи, садочки, медичні послуги, ЦНАПи, громадський простір. Вартість оренди і купівлі житла зросла. Зокрема, середня вартість однокімнатної квартири в Ужгороді – $63 000 на вторинному ринку. Вартість квадратного метра у новобудовах становить близько $1500, середня вартість оренди однокімнатної квартири – близько $500 на місяць.

Фото: Суспільне Ужгород /Олександр Курта Ужгород

Для переселенців це проблема адаптації. Для місцевих – проблема доступності власного міста.

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Саме тут виникає прихована лінія напруги між «старими» і «новими» мешканцями.

Ця напруга не завжди політична або ідеологічна. Частіше вона побутова: черга в садок, ціна квартири, доступ до лікаря, зміна вигляду міста, нові забудови, інший стиль поведінки, інше уявлення про те, яким має бути міський простір.

У соціальних мережах це проявляється у дискусіях про забудову, «втрачений Ужгород», нові інвестпроєкти, перетворення маленьких громад на передмістя, конфлікти довкола землі чи водних ресурсів.

Окрема лінія напруги – енергетичні та інфраструктурні проєкти. З одного боку, для воєнної економіки критично важливо розвивати нову генерацію та зміцнювати енергетичну самодостатність регіонів. З іншого – на Закарпатті такі проєкти часто заходять у дуже чутливий простір: Карпати, земельні питання, природоохоронні території та локальні ідентичності. Якщо рішення ухвалюються непрозоро або без достатньої комунікації з громадами, навіть стратегічно важливі проєкти можуть ставати джерелом нових конфліктів.

Фото: Varosh Вітряк на Закарпатті

Угорське питання: громада, права і зовнішній тиск

Окрема чутлива тема для Закарпаття – угорське питання.

Угорська громада є невід’ємною частиною регіону. Вона має свої школи, культурні інституції, релігійне життя, політичне представництво і дуже складний досвід останніх років. Тому говорити про неї лише як про «проблему» було б неправильно.

Але так само неправильно не помічати, що тема угорської меншини давно вийшла за межі внутрішньої української політики. Вона стала частиною ширшої гри між Києвом, Будапештом і Брюсселем – особливо в контексті євроінтеграції України.

На місцевому рівні настрої всередині угорської громади не є однорідними. Частина мешканців Берегова та інших угорськомовних громад були вдячні вже колишньому уряду Віктора Орбана за матеріальну підтримку – доплати освітянам, допомогу садочкам, школам, медичним закладам. Інші критично оцінювали політику Будапешта, вважаючи, що угорську громаду просто використали.

Є й інший важливий вимір – очікування змін.

З одного боку, серед місцевих угорців є запит на нормалізацію українсько-угорських відносин. З іншого – є страх втратити зовнішню підтримку, яка роками була важливою для шкіл, культурних структур, місцевих організацій і самоідентифікації громади.

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При цьому сама угорська громада на Закарпатті стрімко змінюється демографічно. Якщо за переписом 2001 року в області проживало понад 150 тисяч етнічних угорців, то зараз оцінки значно нижчі – приблизно 80 тисяч осіб. Причини очевидні: економічна міграція, повномасштабна війна, виїзд молоді, депопуляція угорськомовних сіл.

Фото: Анонс Закарпаття Святкування угорської громади на Закарпатті

Саме тому за політичними заявами про «захист угорців» часто ховається глибша реальність: громада не лише бореться за права, а й намагається зберегти власну присутність у регіоні.

Водночас зовнішній політичний вимір нікуди не зник. Після виборів в Угорщині нові політичні гравці також почали використовувати тему угорської меншини як один із центральних елементів відносин з Україною. Риторика про «обмеження прав», необхідність «повернення культурних, мовних та адміністративних прав» і «нову основу» українсько-угорських відносин свідчить: зміна персоналій у Будапешті не обов’язково означає зміну самого порядку денного.

Іншими словами, угорське питання залишатиметься інструментом політики.

ТЦК і довіра до держави

Окрема слабка ланка для Закарпаття – ситуація навколо ТЦК.

Протягом останніх місяців місцеві та регіональний ТЦК неодноразово потрапляли у публічний фокус через скандали, кримінальні провадження, підозри в корупції, порушення прав громадян і конфлікти з місцевими мешканцями.

Йдеться не про один окремий випадок, а про цілу серію епізодів.

Керівника Хустського ТЦК підозрюють у маніпуляціях із реєстром «Оберіг» – за версією слідства, військовозобов’язаних могли безпідставно знімати з розшуку. Керівника Іршавського ТЦК відсторонили після повідомлень про спробу примусової мобілізації працівників дорожньої служби. У Мукачеві резонанс викликала історія з незаконним утриманням чоловіка, який, за наявною інформацією, мав документи про відстрочку.

Окремий міжнародний вимір отримала історія з мобілізацією представників угорської меншини. Після цього МЗС Угорщини викликало посла України, а Будапешт використав ситуацію для чергових заяв про «захист угорців» на Закарпатті.

Є й корупційний вимір. У регіоні фігурували справи, пов’язані з махінаціями із закупівлями пального, вимаганням автомобілів у підприємця, можливими схемами з відстрочками та фіктивними документами. У публічному полі це формує відчуття, що проблема не обмежується окремими посадовцями, а має системний характер.

Показовою є й реакція на місцях. У селі Пацканьово місцеві люди розтрощили автобус із працівниками Ужгородського ТЦК. Це не можна виправдовувати. Але сам факт такої реакції показує рівень напруги, який накопичується у громадах.

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Тому ситуація навколо ТЦК на Закарпатті – це не лише питання мобілізації. Це питання стійкості.

Висновки

Закарпаття сьогодні – це регіон великих можливостей і не менш серйозних ризиків. Релокація бізнесу, розвиток промисловості, близькість до кордонів ЄС та нова роль у воєнній економіці можуть зробити область одним із ключових центрів післявоєнного відновлення України. Але ця трансформація вже зараз створює напругу: бракує кадрів, дорожчає житло, зростає навантаження на громади, а енергетичні та інфраструктурні проєкти потребують значно більшої прозорості.

Окремий виклик – довіра. Угорське питання, скандали навколо ТЦК, екологічні конфлікти, конкуренція між місцевими та новими мешканцями показують: стійкість регіону залежить не лише від інвестицій чи нових робочих місць. Вона залежить від того, чи здатні влада, бізнес і громади домовлятися, пояснювати рішення і не перетворювати розвиток на джерело нових ліній розколу.

Тому Закарпаттю потрібна не просто стратегія економічного зростання, а стратегія стійкості, яка допоможе втримати баланс між «старим» і «новим». Така, що поєднає промисловий розвиток із підготовкою кадрів, інтеграцію ВПО – з доступним житлом і соціальною інфраструктурою, права національних меншин – із державною суб’єктністю.

Автор: Микола Яцков, регіональний координатор Національної платформи стійкості та згуртованості на Закарпатті