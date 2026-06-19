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Гольф відтінку лед-лампи: як ефективність з’їдає живу людину

Переді мною жінка, на вигляд їй немає й тридцяти. Вдягнута у гольф відтінку лед-лампи. Тіло застигле. Плечі прямі, наче на них поклали щось чимале – можливо, тягар не однієї справи.

Власне, про справи вона і говорить майже весь наш час. Спантеличена, чому робочі проєкти не захоплюють, як раніше. Мовляв, життя здавалося простішим, коли гарувала від темна до темна, аніж тепер, коли хочеться втекти від цього всього «під ковдру».

Вона наполегливо відмахується від думки, що відпочинок – це не тільки сон. І тихо сварить себе: «ледащо».

Фото: Gemini Generated Image

Я вже не можу відділити себе від того, що я роблю

Цілепокладання, дедлайни, продуктивність з ефективністю просочились в її особистий простір й стерли бар’єри. Де закінчується робота й починається особиста деформація?

Чим вище просувалася кар’єрною драбиною, тим завзятіше вона розправлялась із тим, що могло завадити руху нагору. Все за розкладом. Ні кроку в бік від справ, що руйнують фокус.

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Протокольність відтіснила спонтанність.

  • До мінімуму скоротила неробочі контакти.

  • Близькі облишили спроби зв’язатися з нею.

  • У домашню бібліотеку набились професійні книжки.

  • В «обраних» — подкасти, що роздмухують ентузіазм.

Моє життя ущільнилось й схоже на бактерію під мікроскопом

Вона наповнює склянку водою й вперше за 20 хвилин спирається на спинку крісла.

Зосередження принесло результат: підвищення, непогані гроші. До блиску відшліфована щоденна рутина з нарадами, тестуваннями, запусками нових рішень. Вона описує себе як алгоритм: зручний, прагматичний, у якого лише одна ціль – задовольнити.

Як психолог знаю: за алгоритмом майже завжди стоїть внутрішній наглядач – схема «жорстких стандартів», яка роками змушує людину компенсувати жах виявитися «недостатньо хорошою».

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Дисципліна з рутиною — вшановані пані на святі особистих звитяг. Це ок. Але варто у просторі між ними залишити місце для спонтанності.

Мені хочеться розчахнути вікна й запустити вітер. Бо щоб хотіти – потрібні сили.

Людина розвивається у стосунку з собою, світом та іншими. Робота — теж у цьому розмаїтті. Часом мусимо вивчати деталі, схилившись над мікроскопом, але роздивлятися панораму свого життя, стоячи на оглядовому майданчику хмарочоса, ми потребуємо не менше.

Дратуватися. Сумувати. Радіти. Плакати. Сміятися.

Комусь ближче компанії й жваві розмови, а хтось відновлюється на стендап-шоу. Прогулянки, спорт, танці, творчість – варто пірнути у вир подій й досліджувати життя поза екраном свого монітора. Набиратися сил. А там прокинеться і бажання.

Жити життя – це помічати життя. Тут і зараз.

  • Як пахнуть липи обабіч вулиці.

  • Як від шелесту шин по асфальту нишкнуть дрозди.

  • Як випливає з-за хмар і знову ховається білий диск сонця.

Доведеться розчохлити мою гітару

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На її обличчі — сум із радістю. І справді доведеться.

Ми всі, на щастя, були дітьми. Нас не треба вчити байдикувати у своє задоволення. Варто просто згадати цей стан захвату й дива.

Й нехай буде гра!

P.S. Для вашого внутрішнього «досягатора». Якщо ваша гітара чи прогулянки все ще здаються вам марнуванням часу, ось вам легальний чит-код від когнітивної психології. Це називається «експертна диверсифікація». Дослідження лауреатів Нобелівської премії довели: ті, хто мав божевільні хобі й розпилював фокус на мистецтво чи музику, створювали проривні бізнес-рішення в рази частіше за сухих профі. Мозок просто переносить успішні принципи з однієї сфери в іншу. Це не марнування часу. Це інвестиція в креативність.

Розчохліть гітари з чистою совістю.

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Ольга Хмарук Ольга Хмарук , Психологиня
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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