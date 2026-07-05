Окупанти завдали артилерійського удару по Ізюму Харківської області

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Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці в Ізюмі, 26 червня 2026

5 липня армія РФ вдарила із РСЗВ по центральній частині міста Ізюм на Харківщині. Влучання прийшлося у центральну частину міста, в районі АЗС.

Про це повідомляє Ізюмська МВА.

"Сьогодні, близько 11:37, ворог завдав удару по м. Ізюм. Попередньо зафіксовано влучання РСЗВ в центральній частині міста, в районі однієї з автозаправних станцій", – ідеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби. Є постраждалі. Інформація уточнюється.