Окупанти завдали артилерійського удару по Ізюму Харківської області

5 липня армія РФ вдарила із РСЗВ по центральній частині міста Ізюм на Харківщині. Влучання прийшлося у центральну частину міста, в районі АЗС.
Про це повідомляє Ізюмська МВА.
"Сьогодні, близько 11:37, ворог завдав удару по м. Ізюм. Попередньо зафіксовано влучання РСЗВ в центральній частині міста, в районі однієї з автозаправних станцій", – ідеться у повідомленні.
На місці працюють відповідні служби. Є постраждалі. Інформація уточнюється.
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