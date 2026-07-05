Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили аеродром в окупованому Криму, склади боєприпасів та мости

Уражено автомобільні мости через річки Грузький Яланчик та Кальміус на т.о. Донеччини.

Сили оборони уразили аеродром в окупованому Криму, склади боєприпасів та мости
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у Криму, склади боєприпасів та мости на ТОТ Донеччини.

Ураження підтверджує Генштаб ЗСУ.

У ніч на 5 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

Реклама

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів російської федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. 

Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

  • Сили безпілотних систем упродовж 1–5 липня уразили 37 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Лише за останні 48 годин було виведено з ладу 16 енергооб'єктів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies