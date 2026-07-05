Сили оборони уразили аеродром в окупованому Криму, склади боєприпасів та мости

Сили оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у Криму, склади боєприпасів та мости на ТОТ Донеччини.
Ураження підтверджує Генштаб ЗСУ.
У ніч на 5 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів російської федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.
Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області.
Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.
- Сили безпілотних систем упродовж 1–5 липня уразили 37 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Лише за останні 48 годин було виведено з ладу 16 енергооб'єктів.