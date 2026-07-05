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Генштаб показав відео з Костянтинівки та підтвердив контроль ЗСУ над містом

Російські війська не припиняють спроб проникнення до міста.

Генштаб показав відео з Костянтинівки та підтвердив контроль ЗСУ над містом
Сили оборони контролюють Костянтинівку
Фото: скріншот

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, підтвердивши, що місто залишається під контролем Сил оборони України.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ."Військовослужбовці Збройних Сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують: Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", – зазначили у Генштабі.

Російські війська не припиняють спроб проникнення до міста та просування малими штурмовими групами.

Водночас українські захисники своєчасно виявляють такі дії противника та систематично знищують ворожі підрозділи ще на етапі спроб інфільтрації.

Відео оприлюднив 19-й армійський корпус, де військовослужбовці продемонстрували свою присутність у різних районах Костянтинівки, спростувавши поширювану російською пропагандою інформацію про нібито втрату контролю над містом.

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