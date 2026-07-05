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Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів БпЛА РФ у Покровську

Окупанти тривалий час використовували зруйновану багатоповерхову будівлю як пункт базування пілотів БпЛА.

Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів БпЛА РФ у Покровську
Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів БпЛА РФ у Покровську
Фото: скріншот з відео

Сили оборони України завдали авіаційного удару по об'єкту російських військ у мікрорайоні "Лазурний" у Покровську, де діяла база операторів безпілотників та працювали інструктори російського центру "Рубікон".

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, оприлюднивши відео ураження.

За інформацією військових, російські окупанти тривалий час використовували зруйновану багатоповерхову будівлю як пункт базування пілотів безпілотних літальних апаратів. Також у цьому районі, за даними ДШВ, перебували інструктори центру "Рубікон", які займалися підготовкою екіпажів БпЛА.

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У Десантно-штурмових військах зазначили, що перед нанесенням удару розвідка 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади детально вивчила район. Було зафіксовано цілодобову активність російських підрозділів аеророзвідки, використання Wi-Fi-мостів, роутерів, антен і терміналів Starlink для координації та управління безпілотниками.

Крім того, за наявною інформацією, в одному з приміщень окупанти зберігали боєприпаси, серед яких могли бути й такі, що містили отруйні хімічні речовини.

За попередніми оцінками ДШВ, у результаті авіаудару російські війська втратили до двох пунктів роботи екіпажів БпЛА, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також до 10–15 військовослужбовців.

У ДШВ наголосили, що південна частина Покровська тривалий час використовується російськими військами як один із ключових районів накопичення особового складу та операторів дронів. Це пояснюється близькістю до важливих логістичних маршрутів, якими противник забезпечує свої підрозділи.

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