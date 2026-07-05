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Наслідки російських атак по Харківщині: загинули троє людей, ще восьмеро постраждали

Серед постраждалих – 10-місячна дитина.

Наслідки російських атак по Харківщині: загинули троє людей, ще восьмеро постраждали
наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 22 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще вісім отримали поранення, серед постраждалих – 10-місячна дівчинка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок атак постраждали жінки віком 22, 45 та 60 років, а також 10-місячна дитина. У селі Велетень Зміївської громади двоє чоловіків віком 48 і 52 роки зазнали гострої реакції на стрес. У селищі Великий Бурлук поранення отримав 54-річний чоловік, а в селі Лозова Вовчанської громади постраждав 32-річний чоловік.

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Жертвами російських обстрілів стали 69-річний чоловік у селі Веселе Липецької громади, 55-річний чоловік у селі Довжанка Вільхуватської громади та ще одна людина в селі Лозова Вовчанської громади, особу якої уточнюють.

Російські війська атакували Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони Харкова безпілотниками. Для ударів по області окупанти застосували 6 керованих авіабомб, 4 дрони типу «Герань-2», 7 безпілотників «Молнія», 8 FPV-дронів та ще 20 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автозаправні станції, автомобілі, господарські споруди, електромережі, об'єкти залізничної інфраструктури, сільськогосподарську техніку та підприємства в Харківському, Богодухівському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.

Також повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 158 евакуйованих жителів із небезпечних територій.

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