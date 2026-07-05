На Херсонщині через російській обстріли шестеро людей поранені

Зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей.

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали 6 цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонськаої ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів: Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Білозерка, Кізомис, Берислав, Брускинське, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Золота Балка, Качкарівка, Томарине, Урожайне, Чайчине, Червоний Маяк, Шевченківка, Шляхове, Комишани, Львове, Миколаївка, Микільське, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Ольгівка, Раківка, Саблуківка, Садове, Тараса Шевченка, Бургунка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей.