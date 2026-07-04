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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень

Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 173 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6008 дронів-камікадзе та здійснив 1837 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень
Фото: Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 236 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Ізбицьке та у бік Хатнього. Три боєзіткнення досі тривають.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

П’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман та в районі Дробишевого. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Маркового та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Іванівка, Білицьке.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 8 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, три склади ПММ. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки противника, одну одиницю спеціальної техніки та 107 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районі населених пунктів Олександроград, Березове, Тернове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 27 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве. 

На Оріхівському напрямку наші захисники зупиняли три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та Новоданилівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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