У Сумах вводять додаткове оповіщення про загрозу КАБів

По місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!».

У Сумах мають ввести додаткове оповіщення про загрозу керованих авіабомб.

Про це заявив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, це рішення опрацювали разом із військовими, громадою і відповідними службами.

«У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: «Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!» Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце», - пояснив Григоров.