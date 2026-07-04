В Україну з Чехії повернули дитину, яка втратила матір

Процес підготовки та узгодження повернення тривав шість місяців.

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Вдалося повернути в Україну дівчинку, яка після початку повномасштабного вторгнення перебувала в Чехії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, торік у грудні в дитини раптово померла матір, з якою вона виїхала за кордон. У цей період про дівчинку тимчасово піклувалися небайдужі чеські громадяни. Згодом до Офісу Омбудсмана звернувся батько дитини з проханням допомогти повернути доньку на батьківщину.

Процес підготовки та узгодження повернення тривав шість місяців. Працівники Офісу Омбудсмана спільно з Національною соціальною сервісною службою України та чеськими компетентними органами провели юридичну й організаційну роботу.

Наразі дитина вже перебуває в Україні разом із батьком, бабусею, тітками і рештою родини, додав Лубінець.