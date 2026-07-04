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Зеленський на Одещині провів нараду із командуванням ВМС щодо безпеки півдня

На нараді говорили про збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам. 

Зеленський на Одещині провів нараду із командуванням ВМС щодо безпеки півдня
Володимир Зеленський на Одещині
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Одещину і провів координаційну нараду з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань Південного регіону.

«Головна увага – протидії постійним російським атакам з повітря «шахедами» і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти», – написав глава держави у телеграмі. Згодом у Офісі президента розповіли, що у нараді брали участь Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

На нараді говорили про збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам. 

«Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС. Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону», – додав президент. 

Детально обговорили завершення будівництва та оснащення українських протичовнових корветів типу «Ада» «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський», які будує Туреччина для України.

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