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​Росія вдарила по шахтоуправлінню на Дніпропетровщині, загинула людина

Ще п’ятеро поранені.

​Росія вдарила по шахтоуправлінню на Дніпропетровщині, загинула людина
шахта, фото ілюстративне
Фото: ukrinform.ua

Ворог атакував шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще п’ятеро поранені.

«Загинув працівник охоронної служби... Ще пʼятеро працівників отримали поранення. Колегам надається вся необхідна допомога. Удар спричинив значні руйнування. Через знеструмлення на момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню», - зазначили у ДТЕК.

Наразі роботу підприємства зупинили, оцінюють масштаби пошкоджень і готуються до аварійно-відновлювальних робіт, щойно це стане можливим.

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