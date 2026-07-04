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З нагоди Дня поліції президент відзначив нагородами правоохоронців

Зеленський вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка».

З нагоди Дня поліції президент відзначив нагородами правоохоронців
Президент відзначив нагородами правоохоронців
Фото: Офіс президента

З нагоди 11-ї річниці створення Національної поліції України президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами, також вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка».

Про це повідомили у Офісі президента. 

Глава держави подякував тисячам поліцейських, які виконують бойові завдання на фронті у складі бригад «Лють» і «Хижак», КОРДу, стрілецьких підрозділів поліції.

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Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання. 

Володимир Зеленський відзначив роботу поліцейських, які несуть службу у прифронтових громадах під постійними обстрілами, допомагають в евакуації, розмінуванні територій, документують та розслідують воєнні злочини ворога й шукають зниклих безвісти.

Президент вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Старший лейтенант поліції Роман Зеленський. Брав участь в обороні Сумщини. Під час аеророзвідки виявив три ворожі ДРГ і разом із побратимами знищив їх дронами. Помітив групу із шести окупантів, висунувся в їхній бік та разом із підлеглими захопив у полон. Двадцять першого серпня як керівник групи зведеного загону дав команду зачистити будинок і першим вирушив уперед. Коли зсередини російські окупанти відкрили вогонь, подав підлеглим сигнал про небезпеку та відповів вогнем на ураження. Встиг поранити трьох загарбників, але сам також зазнав поранення. Наступного дня Роман Зеленський помер у лікарні.

Майор поліції Олександр Куралех. На позиції в Донецькій області під час удару ворожого FPV-дрона закрив собою побратима. Цим урятував йому життя та не допустив детонації боєкомплекту, що могла б призвести до загибелі всього розрахунку. Попри важке поранення Олександр Куралех продовжував командувати боєм і віддавав накази, щоб завершити переміщення боєприпасів і забезпечити організований відхід побратимів. Після того як бойове завдання було виконане, евакуаційна група вивезла його з поля бою та передала лікарям. Попри зусилля медиків Олександр Куралех помер у хірургічному госпіталі 14 січня 2026 року.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку. Із грудня 2025 року група поліцейських спецпідрозділу КОРД під командуванням Юрія Ілляшенка 276 днів утримувала вогневу позицію в безпосередній близькості до окупантів під постійними артилерійськими та мінометними обстрілами й дроновими ударами. За цей час старший сержант поліції разом із підлеглими виконав низку успішних операцій та двічі виходив з оточення противника, кожного разу зберігаючи життя особового складу.

Крім того, президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів та Данила Галицького.

Також глава держави присвоїв поліцейським спеціальні звання – генерал поліції другого та третього рангів.

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