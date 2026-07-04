У Сумах 4 липня оголосили День жалоби за жертвами російського авіаудару

У Сумській міській територіальній громаді 4 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського авіаційного удару по житловому будинку в центрі Сум.
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
"У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби", – зазначив посадовець.
За словами Кобзаря, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, серед яких дитина.
Очільник громади висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих.
- 3 липня з 21:38 до 21:46 ворог атакував Сумську громаду п’ятьма керованими авіабомбами. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Кількість поранених зросла до 33 осіб.