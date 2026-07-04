"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоПодії

У Сумах 4 липня оголосили День жалоби за жертвами російського авіаудару

Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, серед яких дитина.

У Сумах 4 липня оголосили День жалоби за жертвами російського авіаудару
У Сумах 4 липня оголосили День жалоби
Фото: Сумська МВА

У Сумській міській територіальній громаді 4 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського авіаційного удару по житловому будинку в центрі Сум.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби", – зазначив посадовець.

За словами Кобзаря, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, серед яких дитина.

Очільник громади висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies