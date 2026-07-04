У Сумах 4 липня оголосили День жалоби за жертвами російського авіаудару

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У Сумах 4 липня оголосили День жалоби

У Сумській міській територіальній громаді 4 липня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського авіаційного удару по житловому будинку в центрі Сум.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"У зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби", – зазначив посадовець.

За словами Кобзаря, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, серед яких дитина.

Очільник громади висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих.