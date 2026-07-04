Росія атакувала 24 населені пункти Харківщини: постраждали 13 людей, серед них двоє дітей

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та шість автомобілів.

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення дістали чоловіки віком 58 і 63 роки, а також 58-річна жінка. У селищі Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71 та 69 років, а також 13-річна дівчинка. У Золочеві поранено жінок віком 50, 63 і 74 роки та 15-річного хлопця. Ще один постраждалий – 55-річний чоловік із села Троїцьке Шевченківської громади.

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Крім того, медики надали допомогу двом людям, які отримали поранення під час попередніх російських атак: 77-річному чоловіку із села Івано-Шийчине Богодухівської громади та 72-річному чоловіку із селища Козача Лопань Дергачівської громади.

За інформацією ОВА, російські війська застосували по території Харківщини: 12 керованих авіабомб (КАБ); 9 безпілотників типу "Молнія"; 17 FPV-дронів; 21 безпілотник, тип якого наразі встановлюється.

Також безпілотники атакували Салтівський, Київський та Новобаварський райони Харкова.

Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, адміністративні будівлі, автозаправні станції, залізничну інфраструктуру, електромережі, автомобілі та цивільні підприємства.

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Зокрема, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та шість автомобілів.

Значних руйнувань зазнали також населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Харківського, Чугуївського та Берестинського районів.

За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 259 евакуйованих. Загалом із початку його роботи через пункт пройшли вже 43 984 людини.