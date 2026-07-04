Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала 24 населені пункти Харківщини: постраждали 13 людей, серед них двоє дітей

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та шість автомобілів.

Росія атакувала 24 населені пункти Харківщини: постраждали 13 людей, серед них двоє дітей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 23 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення дістали чоловіки віком 58 і 63 роки, а також 58-річна жінка. У селищі Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71 та 69 років, а також 13-річна дівчинка. У Золочеві поранено жінок віком 50, 63 і 74 роки та 15-річного хлопця. Ще один постраждалий – 55-річний чоловік із села Троїцьке Шевченківської громади.

Реклама

Крім того, медики надали допомогу двом людям, які отримали поранення під час попередніх російських атак: 77-річному чоловіку із села Івано-Шийчине Богодухівської громади та 72-річному чоловіку із селища Козача Лопань Дергачівської громади.

За інформацією ОВА, російські війська застосували по території Харківщини: 12 керованих авіабомб (КАБ); 9 безпілотників типу "Молнія"; 17 FPV-дронів; 21 безпілотник, тип якого наразі встановлюється.

Також безпілотники атакували Салтівський, Київський та Новобаварський райони Харкова.

Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, адміністративні будівлі, автозаправні станції, залізничну інфраструктуру, електромережі, автомобілі та цивільні підприємства.

Читайте такожРосія атакувала українські АЗС у Сумах, Харкові і на Полтавщині

Зокрема, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та шість автомобілів.

Значних руйнувань зазнали також населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Харківського, Чугуївського та Берестинського районів.

За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 259 евакуйованих. Загалом із початку його роботи через пункт пройшли вже 43 984 людини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies