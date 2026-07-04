За добу окупанти завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. 2 людини загинуло, ще 39 поранено.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Григорівці, Любицькому, Біленькому, Нововікторівці, Новосолошиному, Благодатному, Барвинівці, Оріхову, Микільському, Копанях, Рівному, Червоній Криниці та Єгорівці.
841 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Новопетрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Верхню Терсу та Оленокостянтинівку.
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Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Малій Токмачці та Білогір’ю.
240 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Чарівному, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Оленокостянтинівці.
Надійшло 344 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.