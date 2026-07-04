За добу окупанти завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запоріжжя

Надійшло 344 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

240 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Чарівному, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Оленокостянтинівці.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Новояковлівці, Малій Токмачці та Білогір’ю.

Війська рф здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Григорівці, Любицькому, Біленькому, Нововікторівці, Новосолошиному, Благодатному, Барвинівці, Оріхову, Микільському, Копанях, Рівному, Червоній Криниці та Єгорівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. 2 людини загинуло, ще 39 поранено.

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