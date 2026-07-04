Росіяни завдали ракетного удару по Одещині

Уранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по по цивільній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ракетного удару пошкоджено також розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники загасили пожежі.
На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільного населення.
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