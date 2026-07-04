Росіяни завдали ракетного удару по Одещині

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільного населення.

Унаслідок ракетного удару пошкоджено також розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники загасили пожежі.

"Внаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Уранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по по цивільній інфраструктурі Одещини.

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