Генштаб: 225 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Окупанти посилюють атаки на Костянтинівському та Слов'янському напрямках: там зафіксовано по 24 атаки.

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225 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби 3 липня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6393 дрони-камікадзе та здійснив 2194 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з противником, три з яких тривають до цього часу. Ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Хатнього, Лиману, Стариці, Артільного та у бік населених пунктів Ізбицьке, Бочкове. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки ворога в бік Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Діброва та в районі Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Ще одне боєзіткнення наразі ще триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

Сімнадцять атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Іванівка, Шевченко, Сергіївка. Одна атака досі триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 24 окупанти та 10 – поранено; знищено одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки противника, два засоби РЕБ, 28 укриттів особового складу та чотири склади боєприпасів. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка й Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.