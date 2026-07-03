На окупованій Запорізькій АЕС знову блекаут

Це вже 21-й блекаут на Запорізькій АЕС з моменту її окупації російськими військами.

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Через відключення повітряної лінії електропередачі "Феросплавна", яка з'єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України, станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"О 16:46 відключилася повітряна лінія електропередачі "Феросплавна", що з'єднувала тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України. Унаслідок втрати зовнішнього електроживлення Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що кожен випадок втрати зовнішнього електропостачання становить загрозу для ядерної та радіаційної безпеки, адже стабільне електроживлення є критично необхідним для роботи систем охолодження ядерного палива.

"Єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України та її єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом", здатного забезпечити безпечну й стабільну роботу станції відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки", – зазначили в компанії.

20 червня Запорізька АЕС також втратила зовнішнє електроживлення.

ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.

У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.