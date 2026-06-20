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МАГАТЕ: Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення

Наразі забезпечено резервне електропостачання.

МАГАТЕ: Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

20 червня тимчасово окупована Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання. 

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, аварійні дизель-генератори автоматично запустилися для забезпечення резервного живлення систем охолодження активної зони реакторів та інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

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Причиною знеструмення стала проблема з внутрішніми лініями електропередач на майданчику, що призвела до відключення єдиної доступної зовнішньої лінії живлення 330 кВ "Феросплавна-1".

Водночас ремонт основної лінії 750 кВ "Дніпровська", яка залишається відключеною вже протягом трьох місяців, триває. 

Роботи проводяться в умовах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, під наглядом експертних місій.

"Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електромережі в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

  • ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
  • У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
  • Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати. 
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