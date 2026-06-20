МАГАТЕ: Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення

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20 червня тимчасово окупована Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, аварійні дизель-генератори автоматично запустилися для забезпечення резервного живлення систем охолодження активної зони реакторів та інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

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Причиною знеструмення стала проблема з внутрішніми лініями електропередач на майданчику, що призвела до відключення єдиної доступної зовнішньої лінії живлення 330 кВ "Феросплавна-1".

The Zaporizhzhya NPP today lost off-site power for the 20th time during the military conflict, once again underlining the precarious nuclear safety situation at the site.



The IAEA’s team at the ZNPP reported that its emergency diesel generators automatically started operating… pic.twitter.com/CzyDAtjKgx — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 20, 2026

Водночас ремонт основної лінії 750 кВ "Дніпровська", яка залишається відключеною вже протягом трьох місяців, триває.

Роботи проводяться в умовах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, під наглядом експертних місій.

"Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електромережі в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

11 червня Запорізька АЕС також втратила зовнішнє електроживлення під час тривоги.

ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.

У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.