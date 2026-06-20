МАГАТЕ: Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення

20 червня тимчасово окупована Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання.
Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.
За даними МАГАТЕ, аварійні дизель-генератори автоматично запустилися для забезпечення резервного живлення систем охолодження активної зони реакторів та інших критично важливих функцій ядерної безпеки.
Причиною знеструмення стала проблема з внутрішніми лініями електропередач на майданчику, що призвела до відключення єдиної доступної зовнішньої лінії живлення 330 кВ "Феросплавна-1".
The Zaporizhzhya NPP today lost off-site power for the 20th time during the military conflict, once again underlining the precarious nuclear safety situation at the site.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 20, 2026
The IAEA’s team at the ZNPP reported that its emergency diesel generators automatically started operating… pic.twitter.com/CzyDAtjKgx
Водночас ремонт основної лінії 750 кВ "Дніпровська", яка залишається відключеною вже протягом трьох місяців, триває.
Роботи проводяться в умовах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, під наглядом експертних місій.
"Остання втрата зовнішнього електропостачання підкреслює життєво важливе значення зміцнення підключення ЗАЕС до електромережі в рамках зусиль щодо запобігання ядерній аварії", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- 11 червня Запорізька АЕС також втратила зовнішнє електроживлення під час тривоги.
- ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
- У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
- Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати.