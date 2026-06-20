Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку на ТОТ Херсонщини і російський "Панцир-С"

Також уражено пункти управління БпЛА противника на ТОТ.

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони моста через Генічеську протоку, комплексу "Панцир-С" та пунктів управління БпЛА противника.

"В ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області", – ідеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що міст через Генічеську протоку використовується ворогом для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

На ТОТ Запоріжжя уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.

Також, вчора, Сили оборони завдали ураження по пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (рф).

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України.