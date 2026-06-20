Уночі росіяни атакували Зеленівку на Херсонщині

Уночі російські військові кілька разів атакували з безпілотників Зеленівку Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через удари ворожих дронів о 01:00 та 04:00 постраждали місцеві жительки віком 72 та 65 років", – ідеться у повідомленні.
Постраждалі отримали вибухові травми, у молодшої жінки – ще й уламкові поранення тулуба, у старшої – контузія.
Наразі медики проводять обстеження та надають їм необхідну меддопомогу.
За інформацією ДСНС, пошкоджено 16 приватних житлових будинків. Пожежа виникла у житловому будинку, для її ліквідації рятувальники застосували безпілотний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.