Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали 13 цивільних

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Минулої доби унаслідок російських атак на Сумщині постраждали 13 людей.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

У Білопільській громаді внаслідок влучання керованої авіабомби травмовано 77-річного чоловіка, у Глухівській через удари ворожих безпілотників поранень зазнала 35-річна жінка, травмовано 20-річного чоловіка та жінок віком 42 і 44 роки.

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У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка, 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.У Путивльській громаді через влучання ворожого безпілотника четверо постраждалих: чоловіки віком 21, 31, 34 та 35 років.

У Березівській громаді внаслідок удару БпЛА по автомобілю травм зазнали жінки віком 26 та 44 роки.

Зафіксовані пошкодження житлових будинків, транспортних засобів та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).