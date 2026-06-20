У Лаврі в Києві почала роботу комісія з обстеження даху: 70% вже закрито аварійним накриттям

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У Києво-Печерській Лаврі у п'ятницю почала працювати комісія, яка має оцінити ступінь пошкодження даху Успенського собору після російської атаки і визначити кошторис його відновлення. Як пише Міністерство культури, до складу комісії увійшли спеціалісти з Національного університету "Львівська політехніка".

Паралельно відбувається аварійне накриття покрівлі матеріалом, що має захистити святиню від впливу зовнішніх чинників. Ці роботи завершено вже на 70%.

З 19 червня національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" відновив частковий доступ для відвідувачів. Відкрито церкву Спаса на Берестові, Ближні печери, Лаврську дзвіницю, Трапезну церкву та частину музеїв.

Про те, як Лавра стане символом нашої Перемоги, читайте у матеріалі шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної.