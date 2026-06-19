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На Одещині у відкрите море віднесло 11-річну дівчинку: пошуки тривають

До пошуків залучені водолази та аеророзвідка ДСНС.

На Одещині у відкрите море віднесло 11-річну дівчинку: пошуки тривають
Фото: Пресслужба ДСНС

На Одещині, поблизу села Сичавка, у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження. Пошуки дитини тривають.

Про це повідомили в ДСНС України.

11-річна дівчинка приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру її разом із надувним кругом віднесло у відкрите море.

До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС. Психологи надають допомогу рідним дитини.

"Нагадуємо: купання у заборонених і неперевірених місцях — це пряма загроза життю. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки!", - зазначили в ДСНС.

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