Постійно під обстрілами РФ: поліцейські евакуювали чотирьох цивільних із селища на Херсонщині

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Поліцейські Херсонської області евакуювали трьох дорослих та 10-річного хлопчика із селища Новорайської громади, яке регулярно зазнає атак російських безпілотників.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, останніми тижнями безпекова ситуація в населеному пункті суттєво погіршилася. Російські війська дедалі частіше застосовують дрони для ударів по житлових будинках та цивільному транспорту.

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Через постійну загрозу місцеві мешканці вирішили залишити небезпечну територію та звернулися по допомогу до поліції.

Для евакуації правоохоронці використали броньований автомобіль. Вони допомогли людям зібрати та завантажити найнеобхідніші речі, після чого безпечно вивезли їх із населеного пункту.

Евакуйованих трьох дорослих і дитину доставили до більш безпечного району, де їх уже чекали родичі.