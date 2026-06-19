В Україні викрили схему заволодіння 17 гектарами лісу біля «Буковелю»

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Генпрокуратура і Нацпол викрили учасників організованої злочинної групи, яких підозрюють у незаконному привласненні земель лісового фонду неподалік гірськолижного комплексу «Буковель».

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, зловмисники незаконно заволоділи 14 земельними ділянками загальною площею 17 гектарів, які розташовані у Поляницькому лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп». Ринкова вартість цих земель - майже 38 мільйонів гривень.

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До складу групи входили екскерівник відділу Держгеокадастру в Яремче, колишні правоохоронці, інженери, геологи, геодезисти, а також місцеві підприємці та забудовники. Крім того, серед учасників схеми виявили працівника органів прокуратури.

Кравченко повідомив, що організатори схеми використовували фіктивну технічну документацію і підробляли документи для присвоєння ділянкам кадастрових номерів. Надалі землю реєстрували на підставних осіб, а кінцевою метою оборудки була комерційна забудова лісових територій.

Наразі сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Цей епізод є частиною масштабного розслідування, адже раніше за цією ж схемою правоохоронці притягнули до відповідальності та засудили шістьох інших осіб.

Загалом до суду скерували 13 обвинувальних актів, а 26 незаконно привласнених земельних ділянок прокурори вже повернули у власність держави через суд.