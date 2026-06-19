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Відбувся другий етап антинаркотичної спецоперації “Рубікон”: повідомлено про підозру 146 особам

Правоохоронці припинили діяльність розгалуженої інфраструктури наркоторгівлі, яка функціонувала через анонімні інтернет-платформи, онлайн-магазини, месенджери та криптовалютні розрахунки. 

Відбувся другий етап антинаркотичної спецоперації “Рубікон”: повідомлено про підозру 146 особам
Вартість вилученої наркопродукції за цінами "чорного" ринку становить майже 70 млн грн

Національна поліція України провела другий етап масштабної спецоперації “Рубікон”, спрямованої на ліквідацію онлайн-мереж збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.

Під час першого етапу було викрито транснаціональну мережу наркобізнесу з повним циклом роботи: від постачання прекурсорів із країн ЄС і промислового виробництва до логістики та збуту в Україні, Польщі, Грузії й Молдові.

У межах другого етапу спецоперації вилучено наркотиків майже на 70 млн грн, викрито понад 400 причетних і повідомлено про підозру 146 особам, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Правоохоронці припинили діяльність розгалуженої інфраструктури наркоторгівлі, яка функціонувала через анонімні інтернет-платформи, онлайн-магазини, месенджери та криптовалютні розрахунки. 

Слідство встановлює весь ланцюг незаконного обігу – від організаторів і виробників до адміністраторів онлайн-магазинів, логістів та фінансових посередників.

До проведення операції було залучено понад тисячу правоохоронців. У межах документування проведено понад 100 оперативних закупок, застосовано комплекс оперативних, слідчих та аналітичних заходів, зокрема OSINT-інструменти та блокчейн-розвідку.

За результатами другого етапу спецоперації:

  • встановлено понад 400 осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, 146 із них уже повідомлено про підозру;
  • ліквідовано лабораторію з виготовлення alpha-PVP та три лабораторії з виробництва амфетаміну;
  • вилучено майже 90 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема 67 кг alpha-PVP, 4 кг канабісу, 3,6 кг амфетаміну, 1,3 кг мефедрону, а також понад 570 літрів прекурсорів;
  • припинено діяльність каналів онлайн-збуту наркотиків і психотропних речовин.

Вартість вилученої наркопродукції за цінами "чорного" ринку становить майже 70 млн грн.

Зокрема, на Буковині ліквідовано лабораторію з виготовлення alpha-PVP та перекрито канал постачання психотропів до різних регіонів України. Вилучено наркотичних засобів і прекурсорів на майже 44 млн грн, затримано двох учасників групи.

У Києві ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну, який збували на території столиці. Організатора незаконної діяльності затримано.

На Полтавщині викрито двох організаторів схеми незаконного обігу прекурсору "фенілнітропропен". Під час обшуків вилучено близько 14 кг речовини, з якої можна було виготовити таку ж кількість амфетаміну.

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