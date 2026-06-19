На ранок після російських обстрілів є знеструмлення у шести областях

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На ранок 19 червня після російських обстрілів є знеструмлення у шести областях, повідомило Укренерго.

“Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи.

Як зазначає Укренерго, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 9:00 до 17:00.