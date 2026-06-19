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На ранок після російських обстрілів є знеструмлення у шести областях

Тривають ремонтні роботи. 

На ранок після російських обстрілів є знеструмлення у шести областях
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

На ранок 19 червня після російських обстрілів є знеструмлення у шести областях, повідомило Укренерго. 

“Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. 

Як зазначає Укренерго, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 9:00 до 17:00.

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