Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні, є поранені

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Орієнтовно о 07:30 росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Бригада “швидкої” доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Стан потерпілих потерпілих – середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.