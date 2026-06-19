Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні, є поранені

Орієнтовно о 07:30 росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
Бригада “швидкої” доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.
Стан потерпілих потерпілих – середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
- У Херсонській області за минулу добу росіяни вбили одну людину і поранили 9. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі.