В посадовців Фонду держмайна провели обшуки у справі зловживання владою

Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

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У посадовців Фонду державного майна України провели обшуки у справі зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

"За даними слідства, окремі службові особи ФДМУ могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю", - повідомили в ОГП.

Перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців.

"Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування", - йдеться в повідомленні.