Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн.

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Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру у недекларуванні майна та грошових активів на 78 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради за фактом умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

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За даними слідства, депутат не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода, який функціонує близько 20 років. Йдеться про готель площею понад 1074 кв. м, лазню, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інші об’єкти. Загальна вартість цієї нерухомості становить майже 50 млн грн.

Порушення встановлено за результатами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, а також під час моніторингу декларації прокурорами.

Крім того, депутат задекларував разом із дружиною понад 108 млн грн готівкових коштів у гривневому еквіваленті, однак їхні офіційно підтверджені фінансові можливості свідчать про можливість накопичення лише трохи більше 78,1 млн грн. Таким чином, різниця між задекларованими активами та підтвердженими доходами перевищує 28,3 млн грн.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн. Прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.