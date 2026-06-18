«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСуспільствоЖиття

Депутата Ужгородської міськради підозрюють у недекларуванні готельного комплексу на 50 млн грн

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн. 

Депутата Ужгородської міськради підозрюють у недекларуванні готельного комплексу на 50 млн грн

Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру у недекларуванні майна та грошових активів на 78 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради за фактом умисного внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Реклама

За даними слідства, депутат не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом на околиці Ужгорода, який функціонує близько 20 років. Йдеться про готель площею понад 1074 кв. м, лазню, харчовий блок із басейном, кафе-бар та інші об’єкти. Загальна вартість цієї нерухомості становить майже 50 млн грн.

Порушення встановлено за результатами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, а також під час моніторингу декларації прокурорами.

Крім того, депутат задекларував разом із дружиною понад 108 млн грн готівкових коштів у гривневому еквіваленті, однак їхні офіційно підтверджені фінансові можливості свідчать про можливість накопичення лише трохи більше 78,1 млн грн. Таким чином, різниця між задекларованими активами та підтвердженими доходами перевищує 28,3 млн грн.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн. Прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies