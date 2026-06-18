Ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

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Внаслідок ударів ворога на території Сумщини 3 людей загинули та ще 7 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу, повідомляє ОВА.

У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 32 і 40 років.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років.

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У Великописарівській громаді внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет загинув 63-річний чоловік.

У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 36-річна жінка, яка була травмована в ніч на 17 червня в Тростянецькій громаді.

Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 22 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Хотінська

Юнаківська

Миропільська

Білопільська

Краснопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Середино-Будська

Шосткинська

Зноб-Новгородська

Путивльська

Новослобідська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний житловий будинок, приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, автомобілі;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі;

у Великописарівській громаді знищено будинок та господарчу споруду;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль;

у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення центру реабілітації дітей, багатоквартирні будинки, інфраструктура стадіону, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді знищено господарчу споруду;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;

у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 53 хвилини.