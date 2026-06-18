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Ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини
Фото: unn.ua

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини 3 людей загинули та ще 7 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу, повідомляє ОВА. 

У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 32 і 40 років. 

У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років.

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У Великописарівській громаді внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет загинув 63-річний чоловік. 

У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік. 

У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік. 

До медичного закладу звернулася 36-річна жінка, яка була травмована в ніч на 17 червня в Тростянецькій громаді. 

Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 22 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Миропільська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Зноб-Новгородська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний житловий будинок, приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, автомобілі;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді знищено будинок та господарчу споруду;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення центру реабілітації дітей, багатоквартирні будинки, інфраструктура стадіону, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді знищено господарчу споруду;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 53 хвилини.

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