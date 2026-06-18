Ворог за добу вбив 3 та поранив 7 мешканців Сумщини

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини 3 людей загинули та ще 7 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу, повідомляє ОВА.
У Сумській громаді внаслідок атак БпЛА загинув 56-річний чоловік, травмовані 34-річна жінка і чоловіки 32 і 40 років.
У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА загинув 68-річний чоловік, поранені чоловіки 60 і 42 років.
У Великописарівській громаді внаслідок наїзду велосипедом на вибуховий предмет загинув 63-річний чоловік.
У Білопільській громаді через скидання вибухівки з російського дрону поранений 75-річний чоловік.
У Глухівській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 26-річний чоловік.
До медичного закладу звернулася 36-річна жінка, яка була травмована в ніч на 17 червня в Тростянецькій громаді.
Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 22 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Хотінська
- Юнаківська
- Миропільська
- Білопільська
- Краснопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Зноб-Новгородська
- Путивльська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний житловий будинок, приміщення навчального закладу, нежитлові приміщення, автомобілі;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирні будинки, приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі;
- у Великописарівській громаді знищено будинок та господарчу споруду;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, вантажний автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приміщення центру реабілітації дітей, багатоквартирні будинки, інфраструктура стадіону, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді знищено господарчу споруду;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду;
- у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 53 хвилини.