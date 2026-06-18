Сирський анонсував зміни в сержантському корпусі Збройних Сил: від грошового забезпечення до повноважень ефективно управляти

Головком Олександр Сирський анонсував зміни в сержантському корпусі української армії. Реалізація триватиме до кінця 2027-го.

У дописі Генштабу в Facebook Сирський повідомив про затвердження Плану заходів з відновлення, забезпечення функціонування і подальшого розвитку сержантського корпусу. Розвиток проводитимуть на основі сучасних принципів військового управління, зокрема Mission Command, що передбачає децентралізацію процесу ухвалення рішень, делегування повноважень відповідно до рівня відповідальності та розвиток дисциплінованої ініціативи.

Зокрема, планують розширити інститут інструкторів у навчальних центрах і запровадити посади дріл-сержантів (відповідають за початкову підготовку, муштру і дисципліну) у батальйонах БЗВП. Також хочуть збільшити кількість сержантських посад у штабах і органах військового управління всіх рівнів. Це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до ухвалення рішень.

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Головну увагу приділять бойовим підрозділам. Молодші командири повинні мати повноваження для ефективного управління підлеглими, а головний сержант взводу – за потреби бути готовим замінити командира без втрати боєздатності підрозділу.

Окремо працюватимуть над розширенням прав і повноважень сержантського складу та удосконаленням розподілу функцій між сержантами і офіцерами.

"Найважливішим завданням є подальший розвиток системи професійної підготовки. Головна мета – максимально наблизити навчання до реалій сучасної війни. Ми повинні ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії", – прокоментував головком.

Важливим залишається удосконалення порядку проходження військової служби на сержантських посадах та створення дієвих механізмів управління кар’єрою. За словами Сирського, в цій сфері накопичилася значна кількість проблемних питань, без вирішення яких неможливий подальший розвиток сержантського корпусу.

Окрему увагу приділили підвищенню соціальних стандартів військової служби на сержантських посадах.

"Водночас ми повинні чесно визнавати наявні проблеми. Сьогодні щодо окремих категорій сержантського складу існують дисбаланси у системі грошового забезпечення та мотивації, які потребують усунення. Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку", – сказав Олександр Сирський.

Важливим є й питання грошового забезпечення інструкторського складу та штатних сержантів.

Окремий блок заходів спрямований на зміцнення професійної єдності сержантського корпусу, розвиток його організаційної культури та збереження військових традицій.