Російська армія вбила ще двох мешканців Донецької області

Ще чотири людини в області отримали поранення.

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Російська армія минулої доби поранила і вбила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 17 червня росіяни вбили двох людей у Краматоську і Дружківці.

Ще чотири людини в області дістали поранення: двоє у Краматорську, одну у Дружківці та одну у Слов’янську.