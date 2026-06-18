Російська армія вбила ще двох мешканців Донецької області

Російська армія минулої доби поранила і вбила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За 17 червня росіяни вбили двох людей у Краматоську і Дружківці.
Ще чотири людини в області дістали поранення: двоє у Краматорську, одну у Дружківці та одну у Слов’янську.
Читайте такожРосійські війська атакували Слов'янськ на Донеччині: зруйновано цех, постраждала людина
- З початку вторгнення РФ у регіоні окупанти вбили 4127 людей і поранили 9663. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.