Окупанти знову вдарили по Комишувасі на Запоріжжі, є поранений

"64-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Комишуваху. російський fpv-дрон вибухнув неподалік приватного подвір'я, уламками поранив місцевого мешканця", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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