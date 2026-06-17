Окупанти знову вдарили по Комишувасі на Запоріжжі, є поранений

Російські війська аткували fpv-дроном Комишуваху Запорізької області. Унаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"64-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Комишуваху. російський fpv-дрон вибухнув неподалік приватного подвір'я, уламками поранив місцевого мешканця", – ідеться у повідомленні.
Постраждалому надається уся необхідна допомога.
- 15 червня російські війська атакували Комишуваху Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги. Четверо людей постраждали.