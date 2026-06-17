Російські війська атакували з дрона село Сагайдачне на Херсонщині

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонщини. Під обстрілом РФ опинилося Сагайдачне Новорайської громади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Приблизно о 16:20 російські окупанти атакували з дрона село Сагайдачне Новорайської громади", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї. Він отримав забій обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала постраждалому меддопомогу на місці.
- Три людини отримали травми на Херсонщині внаслідок російської агресії упродовж 17 червня.