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Російські війська атакували з дрона село Сагайдачне на Херсонщині

Поранень зазнав 62-річний чоловік.

Російські війська атакували з дрона село Сагайдачне на Херсонщині
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсонщини. Під обстрілом РФ опинилося Сагайдачне Новорайської громади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Приблизно о 16:20 російські окупанти атакували з дрона село Сагайдачне Новорайської громади", – ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї. Він отримав забій обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” надала постраждалому меддопомогу на місці.

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