Папа Лев XIV закликав до закінчення війни в Україні після обстрілу РФ Києво-Печерської лаври

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Папа Римський Лев XIV закликав вірян молитися за завершення війни в Україні після російського обстрілу Києво-Печерської лаври 15 червня.

Про це понтифік написав у соціальній мережі X.

За словами Лева XIV, війна в Україні продовжує розширюватися та приносити нові страждання мирному населенню.

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"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, що й надалі розширюється. Є багато невинних жертв, рятувальники, які загинули, а церкви та пам'ятки культурної спадщини спустошені полум'ям", – зазначив Лев XIV.

"Я солідарний з усіма пораненими та тими, хто оплакує своїх близьких, а також з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю", – понтифік.

Папа Римський закликав до спільної молитви за припинення війни та встановлення справедливого миру.

"Молімося разом, щоб ця війна закінчилася. Попросимо Господа відкрити шлях до діалогу, погасити ненависть та зробити можливим справедливий та тривалий мир", – написав Лев XIV.

Уночі 15 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня.