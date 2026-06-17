«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаСвіт

Папа Лев XIV закликав до закінчення війни в Україні після обстрілу РФ Києво-Печерської лаври

Російська агресія приносить нові страждання мирному населенню.

Папа Лев XIV закликав до закінчення війни в Україні після обстрілу РФ Києво-Печерської лаври
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV закликав вірян молитися за завершення війни в Україні після російського обстрілу Києво-Печерської лаври 15 червня.

Про це понтифік написав у соціальній мережі X.

За словами Лева XIV, війна в Україні продовжує розширюватися та приносити нові страждання мирному населенню.

Реклама

"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, що й надалі розширюється. Є багато невинних жертв, рятувальники, які загинули, а церкви та пам'ятки культурної спадщини спустошені полум'ям", – зазначив Лев XIV.

"Я солідарний з усіма пораненими та тими, хто оплакує своїх близьких, а також з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю", – понтифік.

Папа Римський закликав до спільної молитви за припинення війни та встановлення справедливого миру.

"Молімося разом, щоб ця війна закінчилася. Попросимо Господа відкрити шлях до діалогу, погасити ненависть та зробити можливим справедливий та тривалий мир", – написав Лев XIV.

  • Основним напрямком удару став Київ. У місті пошкоджено Києво-Печерську лавру: російський дрон влучив у дах Успенського собору на її території. Також удару зазнали Кіностудія Довженка та "Мистецький арсенал". Знищено інноваційний термінал "Нової пошти", вибито вікна в будівлі Вищого антикорупційного суду. Пошкоджено інші будівлі, зокрема — житлові багатоповерхівки та приватні будинки. У місті загинули п’ятеро людей, ще 34, з яких двоє дітей віком 5 та 6 років, постраждали.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies