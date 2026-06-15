Росія провела чергову комбіновану атаку. Пошкоджені Лавра і численні житлові будинки

Є жертви і поранені в різних регіонах.

Уночі 15 червня армія Росії провела чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на 5:45 відомо про чотирьох загиблих та 23 поранених у Києві. Є жертви й в Харкові – це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару.

У Києві ушкодження майже в усіх районах. Серед пошкоджених обʼєктів – Києво-Печерська лавра.

Спершу дрони спершу пошкодили авто в Оболонському районі, згодом ворожі засоби ураження влучили там в багатоповерхівку. За уточненою інформацією від ДСНС, внаслідок влучань виникло загоряння 30 автомобілів, пожежі складських приміщень, зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибиті вікна та двері. В одному з багатоквартирних житлових будинків виникла пожежа та руйнування між 3 та 4 поверхами. Також зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок з подальшим повторним влучанням. Тут поранені двоє.

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Подільський район: внаслідок влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках.

Станом на 5:44 відомо про ураження близько 50 локацій у столиці. Станом на 1:48 були дані про пошкодження 5 багатоповерхівок. Також загорілася памʼятка ЮНЕСКО Києво-Печерська лавра – Успенський собор. Там відбулося пряме влучання, уточнив Ткаченко. Пожежа охопила 800 кв. метрів.

"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події", – повідомив єпископ Авраамій.

Також у Печерському районі зафіксовано влучання у житлові будинки з подальшими пожежами.

Фото: джерела LB.ua Наслідки влучання на території Києво-Печерська лаври

Фото: джерела LB.ua

Солом’янський район: влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5–6 поверхах. Врятовано 12 людей, з них 3 дитини.

Голосіївський район: виникли пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

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Шевченківський район: влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торговельні об’єкти. В 25-поверховому житловому будинку врятовано 3 осіб, ще 1 особу деблоковано з ліфта та передано медикам з опіками. Пожежу локалізовано.

Деснянський район: загорання на території закладу освіти.

Дарницький район: падіння уламків з подальшим горінням.

Святошинський район: зафіксовано пошкодження житлових будинків без подальшого горіння. Дніпровський район: попередньо пошкоджено приватний житловий будинок.

В місті є знеструмлення: без світла 140 000 абонентів, є влучання в ЛЕП.

У Харкові був удар по Холодногірському району. Є постраждалі. Загинули 5 рятувальників, які гасили пожежі після удару. Ще 5 поранені.

Також ворог атакував Дніпро. Зруйновано будівлю коледжу, пошкоджено школу і заклад культури.