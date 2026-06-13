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У КиївЗоо облаштували новий простір для левових тамаринів – уже в зоні для відвідувачів

Зграя адаптувалась до життя у КиївЗоо та збільшилась.

У КиївЗоо облаштували новий простір для левових тамаринів – уже в зоні для відвідувачів
левові тамарини
Фото: КиївЗоо

У КиївЗоо облаштували новий простір для левових тамаринів. 

Ще у 2017 році їх врятували зооволонтери і передали до зоопарку на реабілітацію. 

Спершу вони жили у великому затишному вольєрі на службовій території.

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Зараз зграя настільки адаптувалась та збільшилась, що для їх подальшої соціалізації та зміни умов у КиївЗоо облаштували новий простір, уже в зоні для відвідувачів.

У нових апартаментах облаштували:

  • різноманітні дерев’яні конструкції;
  • лазалки з гілок дерев;
  • драбинки та канатики;
  • кормовий столик для пікніків;
  • освіжаючий фонтанчик;
  • мавпячий будиночок з оглядовим склом.

Побачити тамаринів можна на нижньому парку КиївЗоо.

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