У КиївЗоо облаштували новий простір для левових тамаринів.
Ще у 2017 році їх врятували зооволонтери і передали до зоопарку на реабілітацію.
Спершу вони жили у великому затишному вольєрі на службовій території.
Зараз зграя настільки адаптувалась та збільшилась, що для їх подальшої соціалізації та зміни умов у КиївЗоо облаштували новий простір, уже в зоні для відвідувачів.
У нових апартаментах облаштували:
- різноманітні дерев’яні конструкції;
- лазалки з гілок дерев;
- драбинки та канатики;
- кормовий столик для пікніків;
- освіжаючий фонтанчик;
- мавпячий будиночок з оглядовим склом.
Побачити тамаринів можна на нижньому парку КиївЗоо.