За даними поліції, обидва загиблих промишляли по квартирах під час блекаутів після обстрілів.

Нелегальні мігранти з Кавказу влаштували смертельну стрілянину в Києві, повідомив заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

“Стрілянина в Києві, де загинули двоє чоловіків, – це черговий доказ того, що нелегальна міграція – це портал у беззаконня й загроза національній безпеці”, – написав Нєбитов.

Він зазначив, що Україна приваблює незаконних мігрантів.

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“Вони не питають дозволів, а входять до нас з ноги, розраховуючи, що війна все спише. Проникають, легалізуються, проторюють шлях іншим. І щоб не настала точка неповернення, ми реагуємо жорстко вже зараз”, – йдеться у дописі.

Нєбитов зауважв, що цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні.

“Мотив розборок – гроші, а саме – прибуток від крадіжок. Обидва загиблих промишляли по квартирах під час блекаутів після обстрілів, користуючись безпорадним становищем українців. До речі, пістолет – знаряддя злочину – вони теж поцупили в одній з квартир. Оперативники карного розшуку якраз документували їхню злочинну діяльність, шли за слідом, тому й швидко вирахували стрільця, – написав Нєбитов.

Посадовець повідомив, що підозрюваного затримали, він відповідатиме за законом.

За його інформацією, за 5 місяців 2026 року до кримінальної відповідальності притягнуто 48 іноземних громадян і осіб без громадянства.

Іноземці вчинили 473 кримінальних правопорушення, серед яких крадіжки, грабежі, розбої та шахрайства – 102, наркозлочини – 83, незаконний обіг зброї та боєприпасів – 37, порушення правил безпеки дорожнього руху та незаконне заволодіння автотранспортом – 31, вбивства, тяжкі тілесні ушкодження та злочини проти статевої недоторканості – 21.

Нєбитов додав, що саме поліція, зокрема й міграційна, зараз є тим бар'єром, що запобігає концентрації іноземного криміналу на території України й не дозволяє закордонним злочинним угрупованням пустити коріння в нашій країні.