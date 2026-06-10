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В Києві трапилась смертельна ДТП за участю пішохода

Автопригода сталась в Печерському районі столиці.

В Києві трапилась смертельна ДТП за участю пішохода
Фото: Поліція Києва в Telegram

У Києві сталась смертельна ДТП за участю пішохода.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

Автопригода сталася в Печерському районі столиці на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.

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"За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW. Унаслідок зіткнення останній виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода", - повідомили в поліції.

Від отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої медичної допомоги. 

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