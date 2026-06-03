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У Києві підприємцям, які втратили майданчики через удар 24 травня, пропонують робочі місця у ТРЦ столиці

На відповідний заклик міста відгукнулися представники 23 найвідоміших торговельно-розважальних центрів столиці.

У Києві підприємцям, які втратили майданчики через удар 24 травня, пропонують робочі місця у ТРЦ столиці
ТРЦ "Квадрат" після атаки Росії
Фото: ДСНС

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА домовився з адміністраціями провідних ТРЦ Києва про надання робочих місць підприємцям, які постраждали внаслідок ворожого удару 24 травня по об’єктах торгівлі біля станції метро «Лук’янівська», зокрема по ТРЦ «Квадрат».  

За інформацією Департаменту, на заклик міста відгукнулися представники 23 найвідоміших торговельно-розважальних центрів. Усі вони висловили готовність надати постраждалим підприємцям можливість продовжити свою справу на вільних торговельних площах.

Окрім надання приміщень, сторони обговорили запровадження пільгових умов розміщення і термін їхньої дії. Із кожним підприємцем умови цієї підтримки обговорюватимуть індивідуально, що дасть можливість бізнесу швидше відновити свою діяльність.

Окрім мережевих ТРЦ, до підтримки долучився і комунальний Житній ринок. Він готовий прихистити на пільгових умовах усіх охочих підприємців, які раніше працювали на Лук’янівському ринку. Як запевняють в адміністрації Житнього ринку, вільних місць вистачить для кожного, хто потребує допомоги у відновленні бізнесу.

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