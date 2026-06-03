Зеленський обіцяє “серйозні кадрові висновки”, якщо не буде реалізована домовленість про придбання ракет Patriot

Сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський анонсував “серйозні кадрові висновки”, якщо найближчим часом не буде реалізована домовленість про придбання ракет Patriot.

Президент повідомив, що провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем та ракет для них.

“У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося”, – йдеться у дописі глави держави.

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Він зазначив, що були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу.

“Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «петріотам», і це персональна відповідальність залучених посадовців”, – написав президент.

За його словами, кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя.

“На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «петріотах», або серйозні кадрові висновки”, – написав глава держави.