Нічна повітряна атака , 263 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, Рютте в Києві .

Ранком середи росіяни в декілька хвиль атакували Харків і вдарили по Рокитному. Спершу вони обстріляли Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Постраждали шестеро людей.

На місці удару спалахнула пожежа, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років отримали вибухові травми і поранення склом. Троє з них госпіталізовані. Ще двоє людей –чоловік 53 років і жінка 75 – зазнали гострої реакції на стрес.

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За інформацією мера міста Ігоря Терехова, для удару ворог використав реактивні "шахеди".

Згодом ворог вдарив по Рокитному. "Загинуло двоє людей", – сказав голова ОВА, додавши потім, що кількість поранених зросла до 6. Серед поранених – юнак 17 років.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 263 боєзіткнення.

Найбільш активний ворог на Покровському (40 штурмових дій агресора) та Гуляйпільському (44 атаки) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1130 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 368 040 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 198 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Уночі 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург. Російські медіа повідомили про затримку десятків рейсів в аеропорту "Пулково".

Згідно з інформацією каналу ASTRA, під атаку потрапив "Петербургський нефтяной терминал" – один з найбільших нафтоперевалкових комплексів на північному заході Росії. На його території в 37 га розміщено 21 резервуар для зберігання світлий й темних нафтопродуктів, а пропускна спроможність на рік – 12,5 млн тонн.

Губернатор регіону заявив про збиття 50 дронів, але атаку на підприємство спершу не коментував.

Сьогодні в Петербузі має відкритися міжнародний економічний форум, участь в якому планував брати Путін, додає "Радио Свобода".

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Петербурзькому нафтовому терміналу. У дописі в Telegram він повідомив, що є хороші результати далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Серед атакованих 3 червня російських об'єктів – Петербурзький нафтовий термінал, розташований приблизно в 1100 кілометрах від українського кордону. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі.

"Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів", – повідомив президент.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що Петербурзький нафтовий термінал був атакований спільно з СБС, ССО, ГУР.

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Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні лідерів країн "Групи семи", яке відбуватиметься 15-17 червня у французькому Евіані-ле-Бен.

Як пише Politico, одразу три дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на саміт G7. Хоча ще у березні в офісі президента Франції Емманюеля Макрона не підтверджували присутність Зеленського на цій події.

Очікується, що Президент говоритиме з лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії та США про військову дипломатію та посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак.

До Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Фото з київського вокзалу опублікувала Укрзалізниця, однак згодом допис видалили.

Сам Рютте візит не анонсував. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО – PURL.

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