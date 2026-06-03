Уночі 3 червня Санкт-Петербург атакували дрони. Російські медіа повідомили про затримку десятків рейсів в аеропорту "Пулково".

Згідно з інформацією каналу ASTRA, під атаку потрапив "Петербургський нефтяной терминал". Це один з найбільших нафтоперевалкових комплексів на північному заході Росії.

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На його території в 37 га розміщено 21 резервуар для зберігання світлий й темних нафтопродуктів, а пропускна спроможність на рік – 12,5 млн тонн.

Губернатор регіону заявив про збиття 50 дронів, але атаку на підприємство спершу не коментував.

Сьогодні в Петербузі має відкритися міжнародний економічний форум, участь в якому планував брати російський лідер Владімір Путін, додає "Радио Свобода".